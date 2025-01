FirenzeViola.it

Tajon Buchanan verso il Villarreal, ci siamo. Secondo quanto riportato da TMW l'esterno canadese si trasferirà al club spagnolo in prestito con diritto di riscatto: 1 milioni per il prestito fino al termine della stagione, 13 per l'eventuale riscatto. Il nome in pole per sostituirlo è quello di Nicola Zalewski della Roma