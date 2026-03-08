Inter, attacco in emergenza: Thuram non convocato, salta il derby col Milan

Niente derby per Marcus Thuram. Dopo la febbre che lo aveva colpito negli ultimi giorni, è arrivata la decisione precauzionale di non convocare l'attaccante dell'Inter per il derby di Milano in programma stasera alle 20.45. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, infatti, il francese non ha recuperato dall'influenza e così lo staff medico dei nerazzurri ha deciso di non rischiarlo, non portandolo nemmeno in panchina.

Scelte obbligate, quindi, per mister Cristian Chivu: a meno di clamorosi ripensamenti infatti, saranno Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny a formare la coppia d'attacco nerazzurra. Lautaro Martinez, invece, è stato inserito formalmente in distinta per sostenere da vicino i propri compagni: l'attaccante argentino, infatti, continuerà ad allenarsi a parte anche nei prossimi giorni.