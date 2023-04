FirenzeViola.it

Grazie alla rete di Luca Caldirola il Monza espugna San Siro e batte l'Inter 0-1. Per la prima volta nella storia i nerazzurri perdono tre gare consecutivamente in casa senza segnare gol (contro Juve, Fiorentina e Monza). I brianzoli, prossimi avversari dei Viola in campionato, si portano a quota 38 punti.