Insulti razzisti di Vazquez a Dorval in Cremonese-Bari. Cosa è successo

vedi letture

Dopo quello che è accaduto a Moise Kean fuori dal campo al termine della partita della Fiorentina contro l'Inter lunedì scorso, stavolta episodi razzisti sarebbero accaduti direttamente in campo, in Serie B durante Bari-Cremonese. Mehdi Dorval, difensore classe 2001 dei pugliesi, è uscito dal campo in lacrime dopo aver ricevuto degli insulti razzisti e nel post partita l'allenatore Moreno Longo è intervenuto facendo il nome dell'argentino Franco Vazquez. "Difendo Dorval a spada tratta e devo fare il nome di Franco Vázquez: ‘Ne*ro di m*rda’ non lo dici a nessuno. Nel 2025 è qualcosa di inaccettabile. Siamo tutti vicini al nostro Mehdi. È un ragazzo sensibile e quest’anno non è la prima volta che succede". Immediata la risposta da parte dei grigiorossi, ad intervenire è stato il direttore generale Paolo Armenia, il quale ha dichiarato: "Abbiamo parlato col ragazzo che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui".

Non è il primo episodio di razzismo nei confronti del giocatore del Bari come ribadito da Benali: "È già la seconda volta che succede nell’arco di questo campionato e non possono verificarsi queste cose davanti a bambini e davanti a chi paga per vedere questo spettacolo. L’episodio ferisce tutta Bari. Dorval ha anche pianto. Vazquez? Le cose che ha detto sono gravi. Quanto accaduto è inaccettabile". Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'ispettore federale presente come sempre a bordocampo sarebbe stato testimone del tutto: nelle prossime ore, dunque, ci saranno ulteriori novità in merito. Ma la Cremonese dice di aver parlato con Vazquez e che lui ha negato tutto.