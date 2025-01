INSIGNE, Non solo i viola, ci pensa anche la Lazio

FirenzeViola.it

Lorenzo Insigne vuole tornare a giocare in Europa, possibilmente in Italia. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, sono già molti i club che si sono messi in contatto con il suo entourage per proporgli un trasferimento. Ovviamente l'ex Napoli dovrebbe abbassarsi lo stipendio o il Torontocontinuare a pagarne una parte di esso. Come già è stato scritto nelle scorse ore, la Fiorentina e il Como sono interessate all'evoluzione di questa situazione perché lo considerano un calciatore ancora in grado di fare la differenza e utilissimo per il gioco di Raffaele Palladino e di Cesc Fabregas.

Si è però aggiunta un'altra pretendente, ovvero la Lazio di Marco Baroni. Non manca la concorrenza dall'esterno: alcuni emissari dell'Olympiacoshanno incontrato il suo agente e gli hanno prospettato un futuro in Grecia, dove diventerebbe la nuova stella dei biancorossi. Occhio anche alle sirene provenienti dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti. Nessuno avrebbe problemi a mettere sul piatto un ingaggio altissimo per il 33enne, che sembra avere ancora l'imbarazzo della scelta.