INSIGNE, Cambia agente: pronto il ritorno in Europa?

Lorenzo Insigne ha cambiato agente e subito scattano le voci di mercato. In queste ore infatti l'agenzia You First che annovera tra i suoi assistiti Fabian Ruiz, Davide Calabria e Luis Alberto oltre che il giovane viola Lorenzo Amatucci, ha ufficializzato la firma dell'ex attaccante del Napoli, ora al Toronto. In Canada, nonostante un lungo e ricco contratto visto che è il secondo giocatore con l'ingaggio più alto dopo Messi in Major League, non sta andando nel modo sperato forse e chissà che il giocatore non prepari il ritorno in Europa proprio con il nuovo entourage.