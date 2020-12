INFANTINO, Va creata un'agenzia mondiale su abusi

(ANSA) - ZURIGO, 04 DIC - Un'agenzia internazionale contro gli abusi sessuali sui minori nel mondo del calcio sul modello di quella antidoping. E' il progetto a cui lavora il presidente della Fifa Gianni Infantino che ha chiesto la creazione di questo nuovo organismo che coinvolga la varie federazioni sportive ed i governi, per dare forza alla lotta contro gli abusi. "Si tratta di un problema reale, che dobbiamo affrontare e non nascondere sotto il tappeto", ha detto il n.1 del calcio mondiale nel corso della conferenza stampa seguita all'ultima riunione (in videoconferenza) dell'anno del Consiglio Fifa. "Come lo ho già proposto a settembre nell'ambito del Congresso Fifa, penso che la creazione di un'agenzia internazionale, sul modello di quanto esiste nella lotta al doping, sarebbe molto utile" ha aggiunto. Alcuni casi di abusi sessuali nel calcio (sia su bambini sia su bambine) sono stati denunciati recentemente. In particolare in Inghilterra (un reportage della tv Arte ha raccolto la testimonianza di un ex-calciatore professionista molestato per anni in gioventù), Francia (un allenatore del centro di formazione federale avrebbe avuto comportamenti inadeguati con minorenni, senza perdere il posto) ed Afghanistan (vari membri della federazione accusati di aver violentato giocatrici della nazionale femminile). (ANSA).