IND. FV, C'è la firma per concessione Franchi: le cifre

Era vicino l'intesa tra le parti, e adesso è ufficiale. È stata firmata la concessione tra Fiorentina e Comune di Firenze per quanto riguarda lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'accordo che è stato trovato riguarda il rinnovo di un anno a circa 700.000 euro. Nel patto stipulato nero su bianco c'è anche da sottolineare come i posti relativi al Comune di Firenze non saranno più 110 come è stato fino a questa stagione, ma dal prossimo anno saranno circa la metà.

