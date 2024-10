ARCHIVI POLVEROSI I PODCAST DELLE PUNTATE DELLA TERZA STAGIONE DI ARCHIVI POLVEROSI Giunta alla sua terza stagione “Archivi Polverosi” è una trasmissione condotta da Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini che vi accompagnerà lungo le pagine di storia della Fiorentina. L’intento è quello di rivivere le gare più... Giunta alla sua terza stagione “Archivi Polverosi” è una trasmissione condotta da Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini che vi accompagnerà lungo le pagine di storia della Fiorentina. L’intento è quello di rivivere le gare più... LA MAGLIA VIOLA LA MAGLIA VIOLA: LA FINALE DEL 2014 Il 3 maggio 2014 ero a Roma allo Stadio Olimpico per la finale contro il Napoli. Sorvolo su tutte le cose vergognose accadute prima della partita e durante il primo tempo, ma voglio sottolineare solo le cose belle di quella giornata. Il pranzo lungo l’autostrada in un... Il 3 maggio 2014 ero a Roma allo Stadio Olimpico per la finale contro il Napoli. Sorvolo su tutte le cose vergognose accadute prima della partita e durante il primo tempo, ma voglio sottolineare solo le cose belle di quella giornata. Il pranzo lungo l’autostrada in un...