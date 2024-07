IMPALLOMENI, Zaniolo-Atalanta? Gasperini gli farà bene

FirenzeViola.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Zaniolo vicino all'Atalanta:

"Ha fatto bene, formula perfetta quella del prestito con diritto di riscatto. Per Zaniolo credo che sia quasi l'ultima chiamata, anche perché sta diventando grande ormai. Ha le caratteristiche giuste per l'Atalanta di Gasperini. Deve disciplinarsi sotto l'aspetto della concentrazione e in questo chi meglio di Gasperini?".