IMPALLOMENI, Viola? Nei finali la gestione è disastrosa

FirenzeViola.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Fiorentina-Roma, pari e ancora critiche a Italiano:

"Ha 43 punti ma ne dovrebbe avere almeno nove in più la Viola. Nei minuti finali la gestione è disastrosa. E poi i rigori, perché ne sbaglia troppi. Non si abbatte mai, macina sembre gioco, ma pecca nei dettagli, soprattutto nel finale. Manca un leader? Sì, ma c'è un'ansia collettiva che non va".

Che ne pensa del secondo giallo non dato a Mancini in Fiorentina-Roma?

"Ci poteva stare, non c'è stato. Parliamo anche del gol del 2-1 allora e del rigore assegnato, ci sono stati diversi episodi dubbi. Nel rigore doveva dare anche il giallo, il secondo, a Paredes, ma non se l'è sentita".