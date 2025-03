Impallomeni sulla Fiorentina: "Ritrovata stabilità, se vince con l'Atalanta si candida al 4° posto"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Fiorentina, vittoria importante contro la Juventus. Fagioli può essere un rimpianto bianconero?

"Fagioli grande prestazione, non so se è un rimpianto, ma sulla Fiorentina dico che ha ritrovato la stabilità persa dopo la perdita di Bove. Se comincia ad azionare le leve e a mandarlo in modalità turbo Gudmundsson, può fare bene. Se vince contro l'Atalanta è una seria candidata per il quarto posto".