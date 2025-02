Impallomeni sul Palladino: "Non convince perché non piace il personaggio"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, Palladino si gioca tutto stasera?

"Palladino non convince proprio per la faccia. Non piace il personaggio, è questa la verità. La pancia è tutto nel calcio, se al tifoso non piace puoi farci poco. Sarri? Ma perché non lo prendono?".