Impallomeni su Gudmundsson: "Finalmente un barlume di speranza, ora è in crescita"

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Un pensiero sulle italiane in Europa?

"Peggiora il ranking purtroppo, ormai il quinto posto è lontanissimo. La Roma sappiamo come è andata, l'episodio di Hummels ha complicato i piani. Le percezioni erano diverse, pensavo che la Roma avesse qualcosa di più. Complimenti alla Fiorentina, non era facile, doveva rispondere presente e lo ha fatto alla grande. Si è visto Gudmundsson, un barlume di speranza. Lazio bene, occhio però al Bodo che sempre il Plzen come organizzazione".

La Fiorentina arriva alla sfida con la Juve meglio dei bianconeri?

"Sì. Ho visto la voglia della Viola di riprendersi e la crescita di Gudmundsson. C'è questa voglia di scrollarsi di dosso questo periodo negativo. Avevano anche paura di perdere ultimamente, per me arrivano meglio".