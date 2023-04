IMPALLOMENI, Serie A? Viola può duellare con Atalanta

FirenzeViola.it

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio soffermandosi anche sulla Fiorentina: "Con Italia l'intenzione è quella. La Fiorentina può lottarsela con l'Atalanta, non la vedo da settimo-ottavo posto. E' il primo anno di Italiano nel confrontarsi con 2-3 competizioni. Per me la rosa della Fiorentina è all'altezza della situazione, non facendo spese folli ma con un occhio al contenuto tecnico può togliersi delle soddisfazioni, a patto che non ci siano frizioni come in passato. Se la società lavorerà serena e l'allenatore che non vede la Viola come punto di passaggio, può togliersi delle soddisfazioni incredibili".