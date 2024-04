IMPALLOMENI, La Viola metterà in difficoltà la Juventus

FirenzeViola.it

L'ex giornalista e calciatore, Stefano Impallomeni, ha parlato a TMW Radio della prossima giornata di Serie A: "Il derby è la partita più importanti e poi Juventus-Fiorentina, per capire come sta la Juve. Ha fatto una buona partita in Coppa Italia, è tornata ad assaporare la vittoria ma avrà ancora un campionato insidioso. Voglio vedere come reagisce in campionato. Il derby sfugge da ogni logica, conterà il discorso emotivo".

Come vede la Juventus contro la Fiorentina?

"Credo che il calo della Juve sia dipeso dalla fatica nel mantenere un ritmo intenso. E' una squadra che ha fatto molto bene con il sacrificio del gruppo e l'unità d'intenti. Dopo il ko con l'Inter è crollato tutto. Da Chiesa ho percepito un disagio, neanche così lieve. Mi aspetto una Fiorentina che può mettere in difficoltà la Juve. Mi aspetto una reazione caratteriale della Juve, come dimostrato con la Lazio. Vediamo se è stata attaccata la spina a livello caratteriale. La Fiorentina di Italiano crea tanto, non è timida".

Fiorentina, chi vede per il post-Italiano?

"Nell'idea di Burdisso e Pradè c'è De Rossi, che sta aspettando la Roma. Io sceglierei Gilardino".