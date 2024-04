IMPALLOMENI, La Fiorentina vorrà mettere le cose in discesa

FirenzeViola.it

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

La Juve del futuro deve ripartire da Chiesa e Vlahovic? "Hanno dimostrato di essere caratteriali, molto forti, sono da Juve. Su Chiesa ci siamo interrogati anche sul fatto che deve alzare i suoi numeri. Mi hanno sorpreso le sue parole, è stato molto lucido ed emerge uno scambio di vedute diverso da Allegri. Non è contro di lui, ma vorrebbe giocare in una maniera diversa e non lo nasconde". Crisi finita? "Vediamo come va con la Fiorentina, credo che non siano ancora certi di essere usciti dalla crisi ma la partita di domenica dirà molto. I punti però sono pochi rispetto al suo valore. E' una rosa con cui si può fare meglio".

Ora Fiorentina-Atalanta: "Manca un trofeo alla squadra di Gasperini e credo che se la giocherà con grande determinazione. La Fiorentina vorrà mettere le cose in discesa, ma l'Atalanta dopo la sosta sembra quella tornata meglio con la testa. La Fiorentina non mi è dispiaciuta contro un Milan straripante davanti, ha avuto le sue occasioni. Vedremo, perché sono due squadre che sanno giocare a calcio".