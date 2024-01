IMPALLOMENI, Inter? Fiorentina può fare la partita "matta"

Fonte: TMW Radio

FirenzeViola.it

L'ex calciatore e giornalista, Stefano Impallomeni, ha parlato dell'Inter, prossima avversaria della Fiorentina in campionato: "Il calcio è interessante, ci sono dei momenti importanti e a Firenze per l'Inter sarà uno di questi. Hai una Juve che ti sta sopra per la prima volta e sei senza Barella e Calhanoglu. L'Inter psicologicamente subirà la pressione, è un test per capire chi è. La Fiorentina gioca e potrebbe uscirne una partita matta. L'Inter però ha numeri importanti, soprattutto in trasferta. Bisogna capire come la Fiorentina sfrutterà la situazione".