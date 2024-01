IMPALLOMENI, Inter? A Firenze sarà tosta viste le assenze

FirenzeViola.it

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dei casi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, sarà dura con la Fiorentina? "L'Inter è una squadra forte, rinfrancata dal titolo in Arabia. Saranno assenti Barella e Calhanoglu, ma senza il turco l'Inter ha pareggiato tre volte di fila. E anche senza Barella le cose non vanno benissimo. Stavolta poi senza di loro in panchina non ha vere alternative, tanto che hanno dovuto trattenere Sensi. Mi aspetto una partita più difficile per l'Inter".

Lautaro ha smentito un articolo apparso sui media: "Se ha smentito perché non le ha dette ha fatto bene, perché non vanno messe in bocca parole non pronunciate. Non c'è tranquillità comunque. Ma cosa ha detto di così scandaloso? Non mi sembrano cose così gravi da smentire un articolo. Se smentisce certe parole vuol dire che c'è un po' di nervosismo e che le zebre si stanno trasformando in tigri. L'Inter a questo punto si aspettava che la Juve fosse così vicina, anzi ora davanti? E' questa la domanda".