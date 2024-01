IMPALLOMENI, Ieri avvilente. Viola paga il trasformismo

FirenzeViola.it

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato Napoli-Fiorentina a TMW Radio: "Spettacolo avvilente per lo svilimento dell'evento, sostanzialmente molto freddo. Capisco gli interessi economici ma mi sfugge la promozione di un evento del genere. La cornice è stata avvilente. Non mi è piaciuta come partita, ma la notizia è che il Napoli ha cambiato rotta. Difesa a tre ed equilibrio per non prendere gol. Se gioca così, torna competitivo per la lotta Champions.

La Fiorentina paga un eccessivo trasformismo di Italiano. Il rigore di Ikonè è l'emblema. Scelta sbagliata, come quella di cambiare spesso rigorista. La Fiorentina soffre sugli esterni, Italiano cambia troppo formazione e ha una squadra affaticata. Ora deve ripartire con più energia".