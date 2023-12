IMPALLOMENI, Beltran deve sbloccarsi. A Monza...

FirenzeViola.it

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Le sfide più pericolose del weekend?

"Per la Lazio una trasferta insidiosa. Occhio alla Fiorentina che potrebbe fare una grande gara col Monza, sarà una bella partita. Con Bologna-Atalanta e Roma-Napoli la Viola può scavalcare qualcuno".

Beltran potrà incidere a Monza?

"Ha le motivazioni e la voglia giusta per affermarsi. E' uno che si impegna, deve sbloccarsi e trovare continuità. Certo, assenza pesante di Bonaventura ma non mi meraviglierei se vincesse la Fiorentina a Monza. Se aumenta il numero di gol in attacco, la Fiorentina può davvero lottare per un posto in Champions fino alla fine".