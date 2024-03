IMPALLOMENI, Barone uomo apprezzato. Dura sostituirlo

FirenzeViola.it

L'ex calciatore, ora giornalista, Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà" ha parlato di vari temi tra cui anche di Joe Barone, a partire dai tanti omaggi per il dirigente viola. Queste le sue parole: "Una partecipazione sentita e commossa davvero. Tanti messaggi sinceri per la sua morte, per un uomo che è stato apprezzato anche nonostante le divisioni che ha saputo creare. Ha dato tutto se stesso per questo mestiere e su questo tutti sono d'accordo. A Firenze hanno capito che ha dato tutto se stesso per la Fiorentina, la passione. Gli è stato riconosciuto ed è giusto che sia così".

Barone anche un colpo duro alla società viola, per quello che rappresentava

"E' un vuoto clamoroso dal punto di vista di gestione, è stata colpita al cuore la Fiorentina così. E non è facile. Non vorrei che dopo questo Commisso possa pensare al senso di questa avventura. Barone aveva una sorta di procura generale. Ora a chi dare questa fiducia? Difficile trovare un elemento che sappia sostituire Barone. Ora chi governerà la baracca? Non mi sorprenderei se Commisso, non ora ma più avanti, ci pensi ad un addio".