IMMOBILE, Il saluto e il ringraziamento a Sarri sui social

"Abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista. Grazie mister". Con queste parole scritte sul proprio profilo Instagram, Ciro Immobile ha salutato e ringraziato il suo ex allenatore Maurizio Sarri, placando dunque le polemiche che lo vedevano come uno dei principali senatori contro il tecnico toscano.