Il Venezia respira: vittoria di misura sul Monza che ora vede la B più vicina

Il Venezia conquista tre punti preziosi per la salvezza, battendo in casa sua 1-0 il Monza per il quale si spalanca ancora di più il baratro della retrocessione. Per Nesta piove sul bagnato anche per l'infortunio di Izzo uscito anzitempo. Il gol vittoria è di Fila che appoggia in rete l'ottimo pallone di Ellertsson. Gol che sblocca una partita fino a quel momento molto equilibrata e poco spettacolare. Al 77' invece Turati evita a Nicolussi Caviglia il raddoppio e il risultato non cambia più nonostante i 6 minuti di recupero se non l'espulsione del match winner Fila per doppio giallo.