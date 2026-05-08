Il Torino supera il Sassuolo: decisivo Simeone nel 2-1 finale

vedi letture

Il Torino rialza subito la testa dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese e lo fa con una rimonta di carattere davanti a un Olimpico Grande Torino ancora privo del tifo organizzato, assente per la protesta contro Cairo. I granata battono 2-1 il Sassuolo nell’anticipo della 36ª giornata e salgono al dodicesimo posto con 44 punti, scavalcando il Parma. Resta invece decimo il Sassuolo di Grosso, fermo a quota 49. Nel primo tempo le occasioni non mancano. Parte meglio il Sassuolo con Pinamonti, fermato da Paleari, ma il Torino cresce col passare dei minuti e colpisce una traversa con Njie sugli sviluppi di corner. Ci provano anche Gineitis e Simeone, mentre gli emiliani sfiorano il vantaggio con Pinamonti e Volpato. Perché tutti stanno abbandonando Gmail? Proton Russamento e apnea: il trucco del cuscino che pochi conoscono Trust Product La gara si sblocca a inizio ripresa: al 51’ Thorstvedt sfrutta un pallone rimesso in mezzo da Lipani e firma lo 0-1. La reazione granata però è immediata.

D’Aversa si gioca le carte Zapata e Pedersen, mentre Simeone prima colpisce la traversa di testa e poi trova il pareggio al 66’ su cross perfetto di Ebosse. Il Torino prende fiducia e completa il sorpasso quattro minuti più tardi: Zapata lavora un gran pallone sulla sinistra e pesca Pedersen sul secondo palo per il 2-1. Nel finale il Sassuolo prova a reagire con Laurienté e Berardi, ma Paleari controlla senza particolari problemi. Vince il Torino, che chiude tra gli applausi una serata pesante ma preziosa per classifica e morale.