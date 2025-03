Il tecnico della Lazio, Baroni: "Critiche? Leva per il nostro lavoro e non voglio alibi"

vedi letture

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato oggi in vista della sfida di lunedì in casa del Torino: "Sappiamo benissimo di essere entrati nella parte più importante della stagione, ci portiamo dietro quanto di buono fatto fino ad adesso e ci faremo trovare pronti. Noi guardiamo i numeri, si parte sempre dall'analisi sia positiva che negativa. Noi abbiamo guardato il nostro percorso, c'è tanto di buono ma adesso affrontiamo partita dopo partita il momento più importante della stagione. Sono convinto delle qualità di questa squadra. Preferisco fare le analisi per acquisire fiducia, non sto qui ora a dire i tanti fattori perché poi sembrano alibi. Non voglio alibi. Lunedì affrontiamo una squadra importante che ha perso solo una partita nelle ultime 12 e servirà la miglior Lazio".

È rimasto sorpreso dalle dichiarazioni del direttore sportivo che sembra aver legato il suo futuro ai risultati?

"Siamo tutti concentrati sulla prossima partita, lo siamo dalla sfida di Bologna. Le critiche fanno parte del nostro lavoro, quando sono obiettive sono utili per il nostro lavoro. Questo rappresenta una leva per il nostro lavoro, bisogna crescere anche da queste cose".