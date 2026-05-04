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Il presidente Commisso carica la Fiorentina: "Per la maglia, i tifosi e Rocco"
In vista della gara di questa sera all'Olimpico, Roma-Fiorentina, arriva la carica del presidente Giuseppe Commisso dall'America. Sul suo profilo social appare infatti il consueto post per caricare squadra e ambiente: "Per la maglia. Per i tifosi. Per Rocco. Forza Viola".
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