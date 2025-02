Il piano B della Fiorentina sfuma: Romano conferma, Ismael Kone a un passo dal Rennes

Era diventato un nome spendibile per queste ultime ore di mercato per la Fiorentina. Nome che, con ogni probabilità, andrà depennato dalla lista di Daniele Pradè e soci: come comunicato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo account X,Ismael Kone a breve sarà un nuovo giocatore del Rennes.

L'attuale centrocampista dell'Olympique Marsiglia passerà al club rossoblù con la formula del prestito oneroso (1 milione) e un diritto di riscatto a 14 milioni. Canadese classe 2002, Koné ha trovato pochissimo spazio nei suoi primi sei mesi a Marsiglia e per la Fiorentina rappresentava il piano B ideale, per costi e fattibilità dell'operazione, in caso di fumata nera per Nicolò Fagioli, trattativa ancora in piedi.