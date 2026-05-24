Il Parma si congeda con una vittoria, saluto amaro per Grosso: decide Pellegrino nel finale

Il Parma si congeda con una vittoria, saluto amaro per Grosso: decide Pellegrino nel finaleFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:58News
di Redazione FV

E' un gol di Mateo Pellegrino all'80' a decidere il derby dell'Emilia giocatoa viso aperto ma senza pigiare sull'acceleratore da parte delle due squadre. Qualche occasione c'è comunque stata anche per il Sassuolo con Lauriente ma è stato il Parma ad avere i palloni più pericolosi. All'80' Almqvist imbecca dalla destra Pellegrino che incorna di testa in rete siglando il gol che vale il match.