Il Parma si congeda con una vittoria, saluto amaro per Grosso: decide Pellegrino nel finale
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E' un gol di Mateo Pellegrino all'80' a decidere il derby dell'Emilia giocatoa viso aperto ma senza pigiare sull'acceleratore da parte delle due squadre. Qualche occasione c'è comunque stata anche per il Sassuolo con Lauriente ma è stato il Parma ad avere i palloni più pericolosi. All'80' Almqvist imbecca dalla destra Pellegrino che incorna di testa in rete siglando il gol che vale il match.
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