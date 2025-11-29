Il Papu Gomez rivela: "Durante la squalifica mi sono fatto aiutare da uno psicologo"

L'ex tra le altre squadre di Atalanta e Siviglia, Alejandro Gomez, più volte accostato in passato alla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek, commentando il fatto di essersi rimesso in gioco all'età di 37 anni andando a giocare con il Padova in Serie B. Queste le sue dichiarazioni: "Ho scelto la Serie B per rinascere. La mia è una scelta di vita, non mi interessavano i soldi. Al direttore Mirabelli ho detto: ‘Guarda, io voglio solo giocare e sentirmi importante’. Non sono qui per fare passeggiate. Due anni di stop per doping? Mi sono fatto aiutare da uno psicologo.

Avevo troppo tempo libero, non ero abituato. Prima c’era la routine: allenamenti, partite, ritiri. E poi, da un giorno all’altro, mi sono ritrovato ad avere 35 anni, portare i bimbi a scuola e non sapere cosa fare. Ho iniziato col padel, poi ho esagerato, mi mettevo anche tre partite di fila. Non era sano. Lo facevo per non pensare, volevo scappare dai miei tormenti".