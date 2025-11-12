Il Napoli riprende ad allenarsi senza Conte: il tecnico rientrerà lunedì

vedi letture

Il Napoli riprende la preparazione senza Antonio Conte. La notizia clamorosa arriva da Castel Volturno: con un comunicato ufficiale, il club azzurro ha specificato che l'assenza dell'allenatore era programmata e concordata da tempo, ma resta il fatto che fino a lunedì 17 novembre la squadra non sarà allenata dal tecnico. Alla ripresa del campionato, inoltre, il Napoli affronterà in successione, Atalanta, Juventus e Roma, con Antonio Conte che non avrebbe comunque avuto a disposizione tanti calciatori, impegnati con le rispettive Nazionali.

Il comunicato del Napoli: "Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".