Il Napoli chiude la stagione con una vittoria: Hojlund firma l'1-0 contro l'Udinese

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Si è conclusa con una vittoria in casa contro l'Udinese la stagione e il campionato del Napoli di Antonio Conte, prossimo ormai a separarsi dai partenopei. Gli azzurri hanno avuto la meglio rispetto alla squadra di Runjaic grazie alla rete arrivata nel primo tempo e siglata da Rasmus Hojlund su assist da parte di Kevin De Bruyne. Il Napoli chiude così al secondo posto il campionato a quota 76 punti, mentre l'Udinese si ferma a quota 50 punti al decimo posto in classifica.