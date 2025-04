Il Monza si illude con Mota, Ikoné e il Como ribaltano il risultato: in Brianza finisce 1-3

vedi letture

Il Monza si illude con il gol dopo 5 minuti di Mota ma Ikoné dopo 10 minuti dà inizio alla rimonta del Como che alla fine vince 3-1 in casa dei brianzoli ormai ad un passo dalla matematica retrocessione, rimasti in fondo alla classifica a 10 punti dal quartultimo posto ma con il Lecce che deve ancora giocare.

Come detto al 5' c'è il gol di Mota che sembrava mettere in discesa la gara per i padroni di casa ma al 16' arriva il pareggio dell'ex esterno viola Ikoné che nel finale di tempo potrebbe mettere il sigillo dopo che al 39' Diao, autore anche dell'assist per il francese in prestito al Como, aveva siglato il gol del sorpasso. Nella ripresa il Como consolida il risultato con il 3-1 di Vojvoda al 51'. Qualche occasione da entrambi le parti nel prosieguo della gara ma il risultato resta immutato.