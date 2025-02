Il Milan su Sottil? Contatti con la Fiorentina per l'esterno classe '99

Indiscrezione di calciomercato che avrebbe dell'incredibile rilanciata da Sky Sport: il Milan ha infatti attivato i contatti con la Fiorentina per Riccardo Sottil, esterno classe 1999. Il club rossonero sta lavorando per provare il colpo Joao Felix ma ha messo gli occhi anche su Sottil, ma secondo l'emittente ancora non è chiaro se il giocatore della Fiorentina sarebbe un'alternativa all'attaccante del Chelsea oppure se può provare a prenderlo a prescindere. Nuovi aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.