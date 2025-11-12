Il ds del Venezia su Vanoli: "Con lui da ultimi in B alla promozione. Ecco il suo punto di forza"

vedi letture

Filippo Antonelli, attuale direttore sportivo del Venezia, ha parlato di Paolo Vanoli che nel 2023-2024 riportò i lagunari in Serie A vincendo i play off contro la Cremonese: "La Fiorentina non è una squadra che merita di occupare l'ultimo posto, è difficile giudicare da fuori quanto sta accadendo a Firenze. Con Vanoli abbiamo condiviso un bellissimo percorso, riuscì a riportarci in Serie A dopo aver preso la squadra in corsa da ultima in classifica. Ha uno staff molto competente e lui fa della motivazione il suo principale punto di forza".

Poi parlando di Hans Nicolussi Caviglia, ceduto proprio dal Venezia alla Fiorentina la scorsa estate, ha dichiarato: "Può giocare sia a due che a tre a centrocampo. Credo che abbia bisogno di una squadra in fiducia per proseguire nel percorso di crescita. Soltanto se la Fiorentina ritroverà un po' di fiducia in quanto ambiente, potrà diventare un giocatore importante per i viola".