Il ds del Como su Nico Paz: "Capiamo gli apprezzamenti, noi proveremo a tenerlo"

vedi letture

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'attaccante Nico Paz, cercato anche dalla Fiorentina in passato: "Saremmo folli se non provassimo fino alla fine a tenerlo. La volontà l'abbiamo già espressa pubblicamente, sappiamo che lui adora lavorare con Cesc. Si trova molto bene nel contesto, il club gli ha aperto le porte ed è centrale nello sviluppo tecnico. Poi capiamo gli apprezzamenti delle altre società, io penso solamente a quanto possiamo fare noi per tenerlo".

Dove può arrivare?

"Recentemente l'ho definito come un progetto di grande campione, ha ancora margini di miglioramento. Può diventare un top, in quanti anni e in questi mesi non lo so, ma è un grandissimo lavoratore".