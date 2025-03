Il doppio ex Volpecina: "Con la Fiorentina difficile dire che gara verrà fuori"

Giuseppe Volpecina, ex calciatore anche di Napoli e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli in vista della sfida tra le sue due ex squadre domenica al Maradona: "Con la Fiorentina è difficile capire che gara verrà fuori, alterna grandi partite a brutte gare come quella persa col Como".

Che ricordi ti evoca la partita?

"Napoli-Fiorentina del 10 maggio '87 è la più grande gioia calcistica della mia carriera, e sempre a Napoli con la maglia viola la gara in cui Baggio dribblò mezza squadra e fece un gol alla Diego, poi raddoppiò. Anche se nonostante il vantaggio di due reti riuscimmo a perdere 3-2".

Napoli in corsa per lo Scudetto?

"Certamente sì, noi e l'Inter stesse chances. Invece direi che Atalanta e Juventus non mi convincono".