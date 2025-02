Il Ct Nunziata esalta Ndour e Casadei: "Il loro arrivo in Serie A li farà crescere"

A pochi mesi dall'Europeo di categoria, in programma in Slovacchia dal giugno prossimo, Carmine Nunziata, ct dell'Italia Under 21, è tornato a parlare a La Gazzetta dello Sport, citando anche Cher Ndour e Cesare Casadei, punte di diamante della rosa degli azzurrini e da poco approdati in Serie A, rispettivamente alla Fiorentina e al Torino: "Mi fa piacere perché così posso seguirli meglio. Vederli dal vivo è un’altra cosa, rispetto a farlo al video. E poi nel caso di Cesare, veniva da un periodo in cui stava giocando poco al Chelsea, mentre ora è tornato qui e sta pure giocando con continuità. Quindi siamo tutti contenti".

Il Torino ha messo Casadei in coppia con Ricci.

"Molto ben assortita. Stanno bene perché sono due giocatori diversi. Ricci è più regista, è quello che detta i tempi. Cesare ha sempre avuto invece questa sua grande qualità che è l'inserimento. Per un centrocampista non è poco. Ha dimostrato, soprattutto nelle giovanili azzurre, di saper segnare tanto. Per uno che gioca nel suo ruolo il gol è davvero un valore aggiunto. È bravo di testa e pure di piede, ma è anche molto valido in acrobazia".

Ha paura che Spalletti glielo porti via?

"Con il ct ci sentiamo spesso, c’è un rapporto intenso. Noi siamo contenti quando un ragazzo che frequenta per tanti anni le Under arriva in prima squadra. Vuol dire che sotto stiamo facendo un lavoro importante".