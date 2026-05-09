Il Cagliari vuole certificare la salvezza e alle 15 ospita l'Udinese: le formazioni
Il Cagliari sarà la prossima squadra a salvarsi? A quota 37 come la Fiorentina alla squadra di Pisacane basta un punto, prima ancora che giochi la Cremonese, per festeggiare matematicamente una salvezza già ora virtuale. Udinese permettendo. La squadra di Runjaic è stata la mina vagante della stagione, alternando vittorie brillanti a risultati negativi ed ora è undicesimo a quota 47. Fischio d'inizio alle 15 dunque per la sfida Cagliari-Udinese. Queste le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra; Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Deiola, Rodriguez, Raternik, Belotti, Albarracin, Sulemana, Zappa, Trepy, Malfitano. All. Pisacane
UDINESE (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Bayo, Arizala, Camara, Zemura, Miller. All. Runjaic
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