Il Cagliari segue i tifosi della Fiorentina: ricorso al Tar contro il divieto di trasferta dei sardi al Castellani

Non si placano le polemiche intorno ad Empoli-Cagliari e il club sardo, che non potrà avere i suoi tifosi residenti in Sardegna, ha proposto ricorso al Tar, sulla scia di quanto fatto dai tifosi della Fiorentina che vinsero il ricorso annukllando il divieto di trasferta a Monza firmato dalle autorità brianzole. La notizia era nell'aria e si aspettava solo il documento ufficiale e così oggi pomeriggio il Cagliari ha presentato ricorso d’urgenza al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana contro il provvedimento del Prefetto di Firenze che ha vietato la vendita dei biglietti a tutti i residenti in Sardegna in occasione di Empoli-Cagliari di domenica 6 aprile. Il TAR dovrebbe pronunciarsi entro il pomeriggio di domani, 4 aprile.

Il Cagliari intende così andare fino in fondo alla vicenda, fare tutto quanto il possibile per tutelare i suoi tifosi, la propria gente.