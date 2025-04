Il Cagliari al Castellani con i tifosi grazie al Tar, Nicola: "Giusto non mortificare chi fa sacrifici per la squadra"

Davide Nicola alla vigilia di Empoli-Cagliari, importante per i punti salvezza per entrambe le squadre, nella consueta conferenza della vigilia plaude il provvedimento del Tar che ha annullato quello prefettizio che negava la trasferta ai tifosi rossoblù residenti in Sardegna, anche in virtù della rivalità con i viola. Per la cronaca, le nuove disposizioni della Prefettura ammettono la trasferta solo nel settore ospiti e con la tessera del tifoso.

"Siamo felici di questo - ha commentato al riguardo il tecnico dei sardi, ex Empoli -Non bisogna mortificare coloro che fanno grossi sforzi economici per seguire la squadra, e sono sicuro che sarà una bella festa di sport. L'Empoli? Dovremo essere molto bravi ad affrontare questa partita. Non sarà decisiva, dato che mancano ancora sette partite, ma i punti in palio sono pesanti. E' una squadra tosta e tignosa, rispetto all'andata abbiamo fatto tredici punti in più rispetto a loro. Domani sarà un'altra gara. Da ex conservo un ricordo molto bello di città e società".