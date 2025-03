Il Bologna vince ancora e aggancia la Lazio: 2-1 al Verona. Espulso Valentini

Vince ancora il Bologna di Italiano, uscito con i tre punti pochi minuti fa dal Bentegodi. I felsinei passano con uno 1-2 sul campo del Verona, dove decidono la sfida i gol di Odgaard e Cambiaghi a fronte della rete scaligera di Mosquera. Rossoblu che salgono a quota 50 punti, momentaneamente quinti a pari merito con la Lazio e cinque lunghezze sopra la Fiorentina (in campo a breve contro il Napoli). Da segnalare tra le fila dei gialloblù l'espulsione di Nicolas Valentini, di proprietà dei viola e attualmente in prestito in Veneto, dove sta facendo molto bene: oggi però, una doppia ammonizione gli costa il rosso e la conseguente squalifica.