IKONÉ, Non solo l’Al Duahil: ci pensa pure l’Al Arabi

Non solo l’Al Duhail del suo ex tecnico Christophe Galtier. Sul conto di Jonathan Ikoné nelle ultime ore si è accesa una vera e propria corsa in Qatar, con un’altra società qatariota che - secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it - avrebbe preso informazioni in modo concreto sull’esterno francese della Fiorentina: si tratta in questo caso dell’Al Arabi, club di Doha dove gioca attualmente anche Marco Verratti. Trattativa che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore, con uno scenario piuttosto chiaro che intanto si sta già delineando: Ikoné è sempre più vicino all’addio alla maglia viola.