IKONE, Il francese sta per diventare padre

NOTIZIE DI FV BOVE, IO NON SONO GIOVANISSIMO. LA VIOLA STA CRESCENDO Oggi, al Viola Park, il nuovo centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha incontrato la stampa. Ha espresso entusiasmo per la nuova avventura, lodando le strutture del club e il calore dei tifosi. Bove ha confermato la sua determinazione a diventare un elemento chiave...