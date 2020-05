IGOR, Ora sceglierei di non riprendere la stagione

Il difensore della Fiorentina, Igor, è stato intervistato dal portale brasiliano globoesporte.globo.com ed ha detto la sua su un'eventuale ripresa del campionato. Queste le sue parole: "Come atleta, voglio sempre giocare e fare ciò che amo, ma, a causa della situazione in cui ci troviamo, il numero di casi che abbiamo avuto ed il numero di morti, secondo me, questa stagione non si dovrebbe riprendere. Se, quando verrà decretato che si dovrà tornare a giocare, avremo più sicurezza, un grosso calo nei casi, qualche cura, per esempio, allora andrà bene. Se dovessi scegliere se tornare a giocare in questo momento, sceglierei di non ricominciare. Non è che se siamo giocatori, siamo immuni al virus".