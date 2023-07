IGOR, Il saluto via social: "Sarò sempre tifoso viola"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Igor saluta definitivamente la Fiorentina anche sui social. Attraverso il suo profilo ha scritto un messaggio dedicato alla Viola prima di prendere la strada per l'Inghilterra, sponda Brighton: "Ho imparato dai miei genitori che devo essere sempre grato per tutto e per tutti coloro che fanno o hanno fatto parte della mia vita. E non posso fare a meno di venire qui a ringraziare la Fiorentina, tutti quelli che sono stati miei compagni di squadra e tutti i tifosi.

Ho imparato, ho vissuto, sono cresciuto come uomo e come professionista e questo segnerà sempre la mia vita. Potrei restare qui a dire tante cose, ma preferisco dire grazie, sarò sempre un tifoso di questa grande squadra. #forzaviola è stato un piacere e un sogno indossare questa maglia!". Ecco il post: