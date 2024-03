IFAB, Nel 2025 la decisone sulla regola del fuorigioco

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dal portale Calcio e Finanza, la FIFA vorrebbe creare un prodeotto calcio più spettacolare e appetibile per il pubblico di tutto il mondo. Per farlo Gianni Infantino, il presidente dell'organo che guida il calcio, ha accettato la proposta dell'ex allenatore dell'Arsenal, ora capo dello sviluppo del calcio della FIFA, Arsene Wenger, di modificare la regola del fuorigioco. L'obiettivo è quello di creare più situazioni da rete durante le gare, e per farlo Wenger ha proposto di reintrodurre il concetto di luce tra attaccante e difendente. Affinchè venga fischiato fuorigioco ci dovrà essere uno spazio, e quindi una separazione, tra i corpi del centravanti e dell'ultimo difensore.

L'IFAB, l'organo regolatore del mondo del pallone, ha approvato la prosecuzione di una sperimentazione che sta andando avanti anche in Italia nei campionati Under 18, e nel febbraio del 2025 prenderà una decisione defifinitiva se cambiare la regola o rimanere con il formato attuale.