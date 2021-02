IEZZO A FV, Gattuso? Lo vedrei ovunque. Giuntoli...

Intercettato da FirenzeViola.it, Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli ed ex compagno di squadra di Vincenzo Italiano ai tempi del Verona di Cesare Prandelli, ha parlato così: “Prandelli deve avere un po’ di tempo per far assimilare i concetti ai giocatori, ma ha la possibilità di risalire. È un signor allenatore. Italiano? Vincenzo ha preso molto da ogni tecnico che ha incontrato. Ha la dote della novità. Prandelli a Verona aveva già idee innovative. Si parlava già di un calcio diverso. Ora, infatti, Italiano trova sempre il bel gioco e azzecca le decisioni, proprio come Prandelli. Gattuso? Possiede l’esperienza e le competenze giuste per guidare qualsiasi squadra. Purtroppo è incappato in un’annata un po’ particolare tra covid e infortuni. Sul suo valore non ci sono dubbi, potrebbe allenare in qualunque posto. Quello che posso dire, è che la Fiorentina in questo momento ha un grande allenatore che può riportare il club ai vertici che merita. Giuntoli? Ha ancora due anni di contratto e bisogna capire come si lascerà col Napoli nel caso in cui dovesse farlo. Ha dimostrato di sapere fare il suo lavoro alla grande, non per niente ci sono molte squadre che lo cercano, anche club di livello importantissimo. Nulla togliendo alla Fiorentina…”.