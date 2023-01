IERVOLINO, La Salernitana coi Viola è sembrata stanca

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e si è soffermato anche sul match contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono soddisfatto della prima parte di stagione, escludendo le ultime due gare prima della sosta per il Mondiale. Nelle sconfitte contro Fiorentina e Monza la squadra mi era sembrata scarica. La Salernitana può perdere, ovviamente, ma deve sempre fare il suo gioco. In questo momento ci meritiamo questa posizione: credo alla fortuna e al peso degli episodi solo in determinate circostanze e non nel medio o lungo periodo".