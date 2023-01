IDRISS BEN MOUSSA, L'ex Primavera viola in carcere

Idriss Ben Moussa, ex calciatore delle giovanili della Fiorentina, è di nuovo in carcere. L'edizione online de La Nazione spiega come, secondo le accuse, il classe 2001 avrebbe ordito una raffica di minacce ed estorsioni nei confronti di persone conosciute sull’applicazione “Grindr”.

Ieri l’ex promessa della Fiorentina sarebbe dovuto comparire al processo di Roma dove è accusato di aver sottratto soldi (duecento euro), gli auricolari Airpods e un orologio di valore a un ragazzo dei Parioli. Il suo legale però ha chiesto un rinvio dopo l’arrivo, nei giorni scorsi, della nuova misura di custodia cautelare firmata dal gip Fabio Gugliotta. Ora Idriss Ben Moussa si trova a Sollicciano in attesa di capire gli sviluppi del processo.